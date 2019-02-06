初二南下車潮湧現 國1、國5部分路段時速僅20公里

2019-02-06 12:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕春節假期南下最大車流可能在今天出現，國1、國3、國5從早上6點就開始出現車潮，上午國1的湖口到竹北、國5的石碇到坪林車速都在20公里左右，高公局表示，南下車潮可能到下午2點後才能獲得紓解，今天南下行車時間比平常多3到5倍。

高公局表示，今天從早上6點開始各國道南下開始出現車潮，可能會出現春節期間南下最大的車潮，延車公里預估約71百萬延車公里，用路人需要花費比平常3倍到5倍左右的行車時間，國1和國3是平常3倍，國5大概5倍。

高公局指出，今天上午10點後國道中4個路段壅塞情形較為嚴重，國5從南港到頭城、國1部分楊梅到新竹路段、湖口到竹北，高架端從機場系統到楊梅端，以及國道3號的三鶯到竹林都是車多壅塞。

高公局表示，國5南下車流今天上午已經超過負荷量，從汐止進到國5回堵2公里，木柵轉進國5回堵3公里，石碇路段回堵0.5公里，石碇到坪林路段平均車速20到40公里左右，其中石碇交流道路口匝道因為位處上坡關係導致車速過慢，提醒用路人在4.3K處適當加速。

高公局指出，今天上午南下最慢車速出現在國道1號湖口到竹北的路段，車速僅20公里，另外國道5號南下石碇到坪林路段，車速也在20到40公里左右，各國道南下壅塞可能會持續到下午，大約下午2點以後才會緩緩紓解。

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