6大學生集資愛心有福報 刮刮樂中百萬

2019-02-06 13:06

〔記者黃佩君／台北報導〕台彩於過年期間推出的「2000萬超級紅包」共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，到昨天為止已刮出1個2000萬頭獎、1個200萬加賓士車、41個100萬。而台北市有6名大學生響應投注站愛心活動，集資購買整本2000元刮刮樂，竟然就中了100萬，當場也承諾將捐助部分獎金給弱勢團體盡心力回饋社會。

萬華發樂發投注站店員表示，中獎者是6位約20多歲的大學生，當天一來店裡便說要買一整本2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」，店裡人看他們很年輕，便詢問他們是不是一起集資拚大獎。

店員也說，一問之下才知道他們是看到1月31那天發樂發投注站為電影「大三元」造勢做愛心的新聞，不但邀請兒子患有唐氏症的萬華雞米花媽媽，並買下100份的雞米花助她過好年，因此認為這家投注站非常有愛心。於是選定發樂發投注站，決定集資到這裡購買過年限定款「2000萬超級紅包」，一方面支持投注站熱心助人的愛心，一方面也來拚拚運氣。

店員說，他們當下分配好刮刮樂後就隨即在現場刮，一開始幾個人一面刮還一面有說有笑，但不久後突然聽到其中一位男生大喊了一句「等一下 ！ 」 ，隨即所有人都圍到旁邊開始七嘴八舌討論起來，接著馬上興沖沖的跑到櫃台說他們好像是中了100萬，請店員幫他們確認看看。

店員說，確認後果真是中了100萬，幾個人聽到都開心得又叫又跳，開心的說投注站真的是很有福報，今天來這一趟真是值得。而更有意義的是，6名學生也當場承諾，大家回去分配完獎金後，也會效仿投注站的精神，一起捐一部份獎金出來給弱勢團體，盡一點心力回饋社會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/