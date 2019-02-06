運氣連莊！彰化菜籃族刮中3萬 隔天又中100萬

2019-02-06 13:21

〔記者黃佩君／台北報導〕台彩於過年期間推出「2000萬超級紅包」，共有3個2000萬元、5個200萬加賓士車、300個100萬元大獎，而截至昨日為止已刮出1個2000萬頭獎、1個200萬加賓士車、41個100萬。彰化有名退休婦人平時就有買刮刮樂的習慣，過年期間才剛買了2000元刮刮樂中了3萬，隔天再買竟然運氣連莊，中了100萬。

彰化員林上禾彩券行店員說，該名中獎人是住在附近的退休族，現在是家庭主婦，她平日買菜時都會買刮刮樂試手氣，習慣是檯面上的刮刮樂隨意選一張。店員說，婦人前一天買的2000元刮刮樂，才剛剛很幸運的中了3萬元，隔天她又再度來到這間彩券行。

店員也回憶，當時客人很多，不時的聽到婦人喃喃自語說「怎麼會獎金的尾數這麼多個0？這樣是中多少錢？」，接著又拿著刮刮樂問店員遊戲8比大小是左邊大的贏還是右邊大的贏？

店員幫她確認後，結果發現是中了三獎100萬。婦人也非常的開心，直說今年真的太幸運了！才中了3萬，今天又刮中100萬！當下也包了大紅包給店員。

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