排1小時也要玩 桃園50公尺長滾輪滑梯春節超夯

2019-02-06 12:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市桃園區的風禾公園屬防災型公園，設施不多，市府工務局利用風禾公園滯洪池高低差，打造「滑梯主題樂園」，這7座特色滑梯有6座為磨石子滑梯，其中最受矚目的就是長50公尺、由日本人設計的藍紅色滾輪滑梯，號稱「全桃園最長的滾輪滑梯」，今年1月底才啟用，春節連假天天湧入人潮，長長隊伍拐了好幾個彎，有家長帶了小朋友，即便得等上快一小時，也堅持一定要玩到，是桃園市春節期間人潮最夯的公園。

民眾體驗「滑梯主題樂園」，除了滾輪滑梯，還有斜坡高速溜滑梯等滑梯，以及沙坑、鞦韆、水岸步道，一旁的遊樂設施相當齊全，讓大人、小朋友排再久都甘願；多數人表示「不同於塑膠遊具，這裡好好玩」，但也有人表示「好熱」、「屁股好痛、好麻喔」。

對此，工務局景觀暨防災科表示，滑梯的周邊有配置喬木，等樹長大就可提供天然的遮蔭，預計大概還要2至3年就會有天然的樹蔭。至於50公尺長的滾輪滑梯，不能使用紙板，否則速度會過快容易會有危險；冬天並不會過熱，夏天會再研議使用時段的管制，或是其他降溫的方式。

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