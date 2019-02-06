30尊Q版關公坐鎮桃園燈會 試手氣有機會帶回家

2019-02-06 13:09

〔記者李容萍／桃園報導〕2019桃園燈會以「魔法童話城」為主題，自12日展至24日，今年四大燈區與去年相同，分別是三民主燈區、龜山燈區、水汴頭燈區、蘆竹燈區，雖然燈區活動還沒開跑，5日適逢豬年生肖第一天，主燈區幾已完成佈場的「宗教祈福燈區」，吸引民眾搶拍、打卡，並祈求一整年都能順順利利行大運！

其中，桃園明倫三聖宮打造30尊的Q版關公公仔坐鎮「宗教祈福燈區」，詢問度極高，廟方徵求連擲三次聖筊的幸運兒，即可參加抽獎，有機會把關公公仔帶回家。

明倫三聖宮主委簡朝吉表示，關公右持青龍偃月，右捧春秋，是經典的人物形象，此次配合桃園燈會所設置的二款Q版關公公仔，高60公分，分為持刀的武關公、捧書的文關公，民眾在桃園燈會活動期間的晚上7時至9時可於現場連續擲筊三聖杯（每人限一次），即可獲得抽獎資格，廟方定於24日晚上9時抽出30位幸運民眾，送出Q版關公公仔。

市府觀光旅遊局長楊勝評也說「有拜有保佑」是許多國人的傳統習俗，到寺廟上香祈福是許多人新春安排的行程，「宗教祈福燈區」集合桃園在地明倫三聖宮、桃園護國宮、壽山巖觀音寺、中壢仁海宮等宮廟，歡迎民眾在賞燈之餘也能獲得眾神的庇佑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/