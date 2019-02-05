「光之饗宴」燦爛登場 23萬餘LED燈泡照亮台北城

2019-02-05 20:08

〔記者周彥妤／台北報導〕今天大年初一，台北市政府推出免費觀賞光雕展「2019台北光之饗宴」，今晚起於市民廣場及仁愛路四段登場；長達300公尺、高20公尺的光廊，利用23萬3990顆LED燈泡構建，效果十足震撼，至19日前每晚於特定時段點燈，現場也設置祈願牆讓民眾在新年祈福。

北市府攜手全聯實業股份有限公司推出「2019台北光之饗宴」，首度正式引進在歐洲、美國、日本、韓國等跨年活動展出的「Luminarie」光雕展，長達300公尺的華麗光廊，伴隨優美的古典交響樂，且不時有戴著威尼斯面具的人穿梭人群，帶給市民不一樣的視覺震撼。

台北市長柯文哲今晚與全聯董事長林敏雄等人，一同在舞台上推動啟動桿，宣告正式開展。柯文哲表示，今年市府特地規劃一系列活動，除了延續往年舉辦年貨大街，讓民眾採買各式南北年貨，過個舒服溫暖的好年。

年節期間，歡迎來市民廣場走走，欣賞台北光之饗宴的燦爛燈飾，在市民廣場及仁愛路四段營造出的光廊，搭配2月14日西洋情人節，增添浪漫感，此外還有串聯西區的台北燈節，希望大家前來一同點亮台北。

「2019台北光之饗宴」展期從今晚起至19日，平日點燈時間為晚上7時至10時，假日則為晚上6時30分至10時，活動展區位於市政府站、台北101/世貿站及國父紀念館站間。

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