機師罷工危機 華航：已準備三大因應措施

2019-02-05 19:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會今日下午5點進行首次罷工演練，讓許多旅客都很擔心，中華航空總經理謝世謙昨召開記者會時，承諾會盡力照既定行程把旅客送到目的地，而對於可能發生的機師罷工，華航做了哪些準備來因應，華航表示，主要有三大方向，第一就是進行航班調整，將人力更有效應用，第二是條件允許下放大機型，第三是尋求天合聯盟成員協助。

華航表示，若機師真的罷工，公司內部已經針對不同情境訂有多套應變計畫，會盡最大努力將旅客如期送到目的地，但多少還是會造成旅客不方便。

至於應變計劃的內容，華航說，首先會做航班調整，減少替代性較高的航班，讓人力資源做最有效利用，其次是在條件准許下，把能飛的每班次機型放大，增加座位數供給。另外，還會找尋同為天合聯盟的友航協助，因為聯盟本身就有一套相互支援的辦法，包含請友航放大機型、協助簽轉旅客等；目前有飛台灣的天合聯盟航空公司，包含荷蘭航空、法國航空、大韓航空、越南航空、中國東方航空、廈門航空等。

至於華航是否有掌握機師工會發動罷工後，還願意出勤的機師人數，及是否會用一些獎勵措施，鼓勵機師在罷工時出來上班。華航表示，現在有在盡力掌握罷工時能出勤人數，但這個變數很大，屆時還是要依罷工範圍、維持時間、從哪個航線開始等情況，隨時機動因應調整；至於是否會給出勤獎勵，目前尚未有該規畫。

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