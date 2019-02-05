台開風獅爺初一到初五擲筊求發財金 首日2人連擲8聖筊

2019-02-05 19:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門台開集團「風獅爺商店街福德正神功德會」舉辦擲筊求發財金活動，今天起至初五在風獅爺商店街福德祠展開，首日有370人次登門求金，還有兩人手氣不錯，一口氣連擲8個聖筊，現場高潮起伏、驚呼連連。

台開集團總經理邱于芸跨海與金門縣議長洪允典、副議長周子傑及多位鄉鎮長等人向土地公上香後指出，金門是兩岸發展的重要指標，期許金門越來越好；周子傑說，求發財金，要讓貨出得去、人進得來，金門鄉親發大財。

台開指出，求金者若僅擲出1個聖筊，可得發財金200元，若連續兩聖筊可得發財金400元，依此類推，就算第1筊未擲出聖筊，也可獲手作土地公版畫及開運鴻金1份；有2位鄉親，手氣不錯，分別連擲出8個聖筊，順利求得發財金1600元。

台開表示，金門風獅爺福德祠供奉的土地公非常靈驗，是台灣與東南亞最大的土地公廟屏東縣車城福安宮土地公正靈的分身，2014年10月專程迎至金門安座。

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