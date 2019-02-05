噴淚！他沒拿到年終 交往6年女友竟在枕頭下偷塞...

2019-02-05 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕1名男性民眾在臉書上指出，自己近期內向交往6年的女友抱怨身邊的朋友都有年終獎金，唯獨自己沒有，不料女友抱竟然為此偷偷在枕頭下塞紅包，加上一封感謝信，讓他發現時當場相當感動，「上班這麼久卻沒想過要包紅包給她」。

男子將照片貼上臉書社團「爆廢公社」，當中顯示1包放滿千元鈔票的紅包袋，以及一封女友寫的感謝信，內容提到「陳先生，謝謝你從一開始認識你到現在總是無微不致的照顧我，你的好我一直都銘記在心，在我困難想放棄時，你也總是支持著我，一直叫我堅持下去，相信我可以，我很慶幸自己可以被你愛上，未來不管是否攜手到老，但我珍惜每天在一起的時光，你說你沒年終，就由老婆包給你囉，請未來繼續照顧我唷，小小心意」。

男子指出，自己和女友的感情已準備邁入第6年，最近和她聊到年終獎金，提及除了自己之外身邊的朋友都有拿到，「我這可愛的女朋友才做第一份工作領第一次年終」，卻大方轉包，將錢偷塞在枕頭下，「當下很感動也很愧對她」，「好感謝能讓我遇到她」。

網友們知悉此事後都相當感佩女方對男子的付出與用心，呼籲他「一定要好好珍惜女朋友！」、「你敢辜負人家就不是人了」，但也有網友留言表示「別人的女友總是不會讓我失望」、「登愣！我也想要這樣的女友啦」、「超級暖心欸，你上輩子一定有燒好香」。

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