「花在彰化」開幕 溪州公園萬人來走春

2019-02-05 17:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕全台最受歡迎的春節盛典「花在彰化」系列活動，大年初一上午10點在溪州公園熱鬧開幕，迎接金豬年，彰化縣政府今年特別以「花好月圓，豬事如意」為主題，佈置百花繽紛的華麗地景，結合元宵燈會，打造巨型月球裝置藝術，入夜後球體展現五彩光影，吸引眾人目光，讓民眾能白天看花、晚上欣賞光雕燈會，首日開幕已吸引5萬人次參觀。

「花在彰化」活動每逢春節於國內最大的平地公園溪州公園舉行，連續多年獲得交通部觀光局列為全台春節假期風景區入園人數第1名，今年延續「白天賞花海、晚間看花燈」特色，展期舉辦至元宵節，希望能打破去年125萬人次紀錄，今日開春第一天彰化縣長王惠美等人到場揭幕，並在場發放新年紅包，500位民眾進場排隊搶拿，為活動增添好彩頭。

王惠美表示，彰化縣發揮農業大縣特色，每年春節舉辦「花在彰化」活動，讓遊客盡情徜徉花海，更是公認的新年走春首選，今年有別傳統式燈節氛圍，結合光影藝術科技，在溪州公園綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，搭配半小時的精彩光雕，呈現彰化歷久彌新的絢麗光影表演，2月19日元宵節當天晚上，安排大陸重慶「銅梁火龍」的民俗表演，精彩更勝以往。

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