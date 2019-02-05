豐原太百祥獅獻瑞好彩頭 民眾瘋搶百元圓滿紅包

2019-02-05 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕迎新年，豐原太平洋百貨公司在大年初一舉辦舞龍舞獅活動，並加碼前100名排隊民眾可得100元禮券的圓滿紅包，吸引大批民眾前往。

大年初一，太平洋百貨除請來祥瑞館祥獅獻瑞，西遊記裡的美猴王與今年主角豬八戒也到場歡灑金幣與糖果，並以「祥獅獻瑞舞春風，金豬報喜賀新年」對聯，為新的一年帶來好彩頭，表演結束後舞獅還進到百貨裡到處繞繞，讓許多專櫃和民眾都被逗得笑開懷。民眾表示，每年春節都會來看舞獅沾喜氣，沒想到今年還拿到100元，太有福氣了。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為感謝在地鄉親對豐原太平洋百貨長年來的支持，今年除了最超值的福袋外，來看舞獅就送圓滿紅包，讓大家荷包鼓鼓過新年，並祝福大家豬年事事圓，旺旺過好年。

舞獅活動結束緊接著就是大家最期待的福袋抽獎，今年豐原太平洋百貨福袋中獎率高達7%，隨著大獎一個一個抽出來，現場氣氛漲到最高點，今年特別請來豐原廟東復興商圈主委吳俊和公證，抽出機車、60吋電視、掃地機器人、Dyson吸塵器、吹風機等大獎，現場民眾驚呼連連。

此外，大年初一到初六，太平洋百貨並祭出大吉大利雙重回饋，只要持吉利卡於全館單筆消費滿2000，即可享吉利卡點數5倍送，還可得一組序號，天天抽出萬元禮券，買越多中獎機率越高。另今年春節也舉辦許多趣味活動，除了初一舞獅外，初二可大聲喊出吉祥話博得紅包、初三大胃王比賽、初四有財神爺來送禮、初五更有兒童踩高蹺等等。

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