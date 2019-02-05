通車一週年 蘇花改初一預估車流創第二高紀錄

2019-02-05 16:31

［記者游明金／宜蘭報導］今天大年初一，蘇花改清晨5點就湧現車潮，走春出遊南下往花蓮、台東車流量相當大。公路局四區工程處交控中心指出，今天通過蘇花改南下預估車流約1萬4000輛次，創下通車以來第二高量。

公路局四區工程處交控中心指出，連假前3天，蘇花路廊整體路網行車順暢，不過今天清晨5點，蘇花改南下往花東車潮就湧現，蘇花改蘇澳端入口開始回堵至新馬陸橋、蘇澳新站約2公里，車輛走走停停像是「停車場」，有人在蘇花改入口塞了1個小時。

交控中心主任陳國正說，今天清晨4、5點開始，國5下來的車很多，一直到蘇港路入口排隊要進入蘇花改，入口處就塞住，確實出現整排車陣，移動速度緩慢，蘇花改主線速度有只有20公里左右，這個情況一直到下午3點過後才疏解，車速拉到50公里，入口處在下午1點過後就沒塞。

陳國正指出，蘇花改今天車流量很大，最高峰每小時有1050輛次通過，去年2月5日通車以來，今天剛好是周年，車流量約1萬4000輛次也創下第二高量，僅次於去年清明節連假首日的1萬7000輛次。

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