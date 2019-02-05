麗寶樂園大放送 春節人潮可望上看30萬人次

2019-02-05 16:27

〔記者歐素美／台中報導〕麗寶樂園配合台中花博，2月2日至2月10日推出12歲以下兒童免費入園優惠，替爸媽省荷包，渡假區消費滿3千還有機會抽中汽車等大獎，多重誘因吸引遊客入園，加上今年天氣穩定，原本預估初一降雨也轉為晴朗，讓初一到初六整體渡假區來客量，預估可望上看30萬人次。

麗寶樂園渡假區表示，初一探索樂園整天入園數初估將達上萬人，OUTLET MALL則能吸引3、4萬人次，福容大飯店麗寶樂園店的住房全被訂滿，賽車場不論是預約卡丁車體驗或感受VR虛擬實境人潮都絡繹不絕，預計初三、初四兩天將達到人潮高峰。

過年當然少不了試手氣，渡假區除了有消費滿3000、抽現代汽車 Elantra的優惠活動外，OUTLET MALL還有每日限定200個名額的戳戳樂活動，大年初一的幸運得主是自神岡的陳小姐，只花100元就戳到最大獎-價值3萬元的富士按摩椅，陳小姐表示，年初一帶著全家族10多個人，一起來到麗寶走春，想不到一次就把最大獎抱回家。

響應豬年，麗寶樂園與天空之夢摩天輪，於初一至初六開園時，都將限量發送內有一元發財金的小紅豬撲滿，象徵一元復始、萬象更新，許多遊客入園收到撲滿，都覺得又驚又喜，有別於一元紅包，可愛造型深獲不少小朋友喜愛，也盼能替孩子養成儲蓄習慣。

春節期間渡假區當日消費滿100元，持發票即可享有天空之夢摩天輪半價搭乘優惠；初二到初五於麗寶國道休息站還有魔術氣球秀、樂團演唱、行動雕像等街頭藝人表演，熱鬧歡喜迎豬年。

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