初一桃園機場旅客逾13萬人次 旅客憂華航釀罷工無法回國

2019-02-05 15:57

〔記者姚介修／桃園機場報導〕大年初一（5日）桃園國際機場預計起降客機719架次（含加班機58架次），旅客運量出入境及轉機共計13萬4237人次，比起除夕當天多出近3萬人次，運作一切順暢，華航機師醞釀春節罷工的消息傳出，也讓不少出國的旅客擔心是否能順利回台。

初一早上桃園機場捷運因A1和A2車站之間轉轍器異常，導致出車時間延長，但並未造成旅客的延誤。

桃園捷運公司通報，5日清晨5時（尚未營運前）經檢修人員發現A1站轉轍器異常，基於行車及旅客安全，檢修完成前，A1站至A2站（台北至三重）僅單線雙向運行，班距約30-40分鐘，A2站後皆全線正常營運，未出現旅客或行李未趕上登機情形。

最讓桃園機場擔心的是華航機師可能會在春節期間罷工，華航及機場各單位都非常緊張，不過至下午為止一切正常，很多旅客都非常關心華航飛行員的動態，更多華航旅客甚至在出發前頻頻詢問是否可以順利回國，每個華航機場主管都神經緊繃注意相關動向，因為茲事體大，影響層面太廣，大家戰戰兢兢不敢大意。

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