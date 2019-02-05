「行船風順」一籤就允筊！台灣道教總廟玄義宮抽出大吉

2019-02-05 16:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉台灣道教總廟玄義宮，大年初一以道教傳統儀式請令，再由主委羅文桂抽國運籤，抽出「大吉」的第5籤「行船風順」，羅文桂說，2016年抽出「有舟無楫」的下下籤，表示台灣無人掌舵，今年國運「行船風順」，由此籤意讓人覺得台灣今年充滿希望，百姓生活應該也會比較好。

台灣道教總廟玄義宮上午先鳴鐘鼓，再向天皇、主神真武請號令，焚香、和道氣後才能由該宮主委羅文桂請籤，才由第一支籤就獲允筊，而該籤是真武玄天上帝感應靈籤49籤中的第5籤「行船風順」籤，是「大吉」籤，羅文桂現場解完籤詩意後，現場祈福信眾都響起熱烈掌聲。

該支「行船風順」籤的籤詩文如下：「行船風順去無疑，利涉江津正遇時，萬里長程知可到，所某遂意事如期。」羅文桂說，籤詩的意思是指時運順利，如行船順風而去，不必猶豫，但要好好計畫，不可大意，要一步一步穩定的進行，即可如願達成，但不可貪多貪大。

該籤詩也說，今年有利做水產的，也可出國做生意，但要適可而止。巧合的是，今年中國豬隻感染非洲瘟疫，讓台灣十分緊張，而該籤詩的禽畜欄寫著「禽牧吉，畜不可養」，與時勢相應和。

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