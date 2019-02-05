雪霸一夜火燒山 山友苦笑：今年旺到不能再旺...

2019-02-05 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕雪霸國家公園三六九山莊上方步道近7.8公里處在前天（3日）深夜發生山林火災，昨日下午3點火勢獲得控制，火災共持續15小時、延燒面積約有3公頃，火災當晚在山莊內的23名山友及雪霸志工也都投入滅火工作，有山友在臉書苦笑地說：「只能說我們今年就只有『旺不能再旺』了。」

吳姓山友在臉書上貼出多張雪山大火現場照，表示在昨日日出時火勢已包圍山屋，還一度燒進廚房及廁所，經歷11小時的「守城」，成功守住山屋外圍。吳姓山友也說：「雖然一直有在跟外界聯繫，但在無援的狀態武器就只有拖把、毛巾、衣服…大家還能臨危不亂、團結一心，一起建立水線支援，聽從志工管理員指揮，驚險保住山屋且無人員傷亡，只能說我們今年就只有『旺不能再旺』了。」

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，23位山友已在昨早平安下山，目前起火原因仍不明，全案已移請保七總隊查緝偵辦，也持續監測是否復燃，雪山主東峰線暫時停止入園。

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