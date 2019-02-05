過年到二林圖書館借書 有紅包拿還有機會獲贈金豬撲滿

2019-02-05 16:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕為鼓勵民眾春節期間多閱讀，彰化縣二林鎮圖書館特別推出「2019金豬迎春借書紅包抽抽樂」活動，分享金豬年好運，館長邱文輝表示，透過這樣的活動能讓平常不借書的民眾拋開3C產品，利用新春期間吸收新知識，也有機會得到金豬年好運。

邱文輝說，過年期間圖書館不打烊，即日起民眾持自己的借書證一次借閱10本書籍，包括過期期刊、CD、影片等，就可抽紅包一次，為鼓勵民眾借回去的書都會拿出來翻閱，特別規定同一張卡需借書至少1週才能來還書，還書時又借10本書，同樣可再抽一次紅包。

邱文輝說，借書抽紅包活動於2月19日元宵節當天截止，民眾這天來借10本書，館方就送一隻金豬撲滿，讓儲蓄更有感，數量有限，送完為止。

二林鎮長蔡詩傑說，「書中自有黃金屋」，二林圖書館藏書多達8萬多冊，從語文、應用科學、歷史地理、宗教到美術應有盡有，堪稱是知識寶庫，歡迎鎮民踴躍借書與閱讀，還能抽紅包沾喜氣，給自己一個有意義的新年禮物 。

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