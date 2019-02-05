36歲人妻抽中鑽戒 請老公重新求婚

2019-02-05 16:00

〔記者張菁雅／台中報導〕新春好手氣！今年36歲、生肖屬豬的陳玥如購買新光三越台中中港店福袋，今日抽中價值42.5萬元的1克拉鑽戒。她說，結婚已9年，結婚時沒買鑽戒，只戴金戒指，現在抽中鑽戒，要當成婚戒，請老公幫她戴上，重溫當年求婚場景。

新光三越台中中港店今年準備500個福袋，首次採用線上預購方式，開賣後15分鐘就搶購一空，民眾今天到場領取福袋，同時參加抽獎，最大獎為價值42.5萬元的1克拉鑽戒。

家住台中市北區的陳玥如早上8點半就到場排隊，等著中午抽獎，業者進行兩輪抽獎，先抽出5位具抽鑽戒資格者，再從中抽出幸運兒。

陳玥如說，當抽到鑽戒的那一刻，相當震驚，眼淚快要掉出來，因為之前買福袋從未中過大獎，連統一發票都只中過200元，今天出門前沒想太多，也沒有特別去拜拜，沒想到竟然中大獎。

陳玥如今年36歲，生肖屬豬，結婚9年，育有2女。她說，當年結婚時沒買鑽戒，是戴金戒指，出門前心想如果抽中鑽戒，就補當年沒買的婚戒，她中午訂了餐廳，和老公、女兒一起吃飯，與老公提前過西洋情人節，還要請老公幫她戴上鑽戒，感受戴鑽戒的滋味，也重溫當年求婚場景。

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