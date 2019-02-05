節能減碳！梧棲57元宵燈節踩街暖身 發送3000個LED燈籠

2019-02-05 16:02

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲朝元宮將於元宵即舉辦「梧棲57元宵燈節踩街」活動，廟方利用大年初一，民眾廟裡走春上香祈福的機會，舉辦說明會指出，這次梧棲57元宵燈節踩街活動預計將有57組創意團隊參與，廟方也將發送3000個LED燈籠，重現「提燈踩街」的元宵習俗，估計將有逾3000人參與，規模、創意及人數，將成為海線之冠。

民政局主任秘書王淑貞及梧棲區長柯宏黛今天也到場祝賀，王淑貞強調盧市長新年三願：第一個是拚經濟，讓市民好生活；第二要全力整治空汙，還台中好空氣；第三則是希望市民每天都有好心情，幸福快樂；區長宏黛也祝福鄉親「豬年諸事如意，大家發大財過好年」。

朝元宮主委尤碧鈴議員指出，這次燈節踩街分為三大主軸，包含逾3000人的創意踩街遊行、梧棲老街10間廟宇的親子提燈廟宇巡禮及現代搖滾燈謎晚會，內容更勝去年，精彩可期，邀請民眾於2月16日到朝元宮熱情參與。

海線社區大學蔣芳如表示，梧棲57元宵燈節踩街活動是第3年舉辦，去年共逾30個社大班級參與，今年參與比往年更踴躍，踩街活動將由海線社大師生所組成象徵百鳳獻瑞的「百支薩克斯風」隊伍，帶領在地創意團隊一起遊行，希望藉此凝聚在地居民力量，推廣觀光，活化梧棲老街。

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