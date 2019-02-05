「父母的餐廳不能放棄」普悠瑪事故董家餐廳重新開張

2019-02-05 15:05

［記者王秀亭／台東報導］去年普悠瑪事故中，死傷最為慘重的台東成功鎮董家人，原本在成功鎮經營雲海餐廳因意外發生暫時歇業，董進興兒女不捨父母苦心經營的餐廳停擺，小女兒董雅玲辭掉10多年的工作，回家掌廚，雲海餐廳在農曆年節前重新開張。

去年10月間普悠瑪列車翻覆，在台東成功鎮人稱「龍蝦董」董進興家族有8人罹難，同時失去父母的董進興兒女迄今傷痛尚未平復，更不願放棄父母苦心經營多年的雲海餐廳，兄弟姊妹們討論後，決定由么妹董雅玲回到成功鎮承接父母心血，兄弟姊妹也利用春節連假返家幫忙。

董家哥哥董明海表示，往年每到過年，雲海總是相當熱鬧，父母好不容易打下的基業，放棄真的很可惜，原本小妹就有意在台北開雲海分店，父母深知經營餐廳的困難，擔心兒女辛苦，反對小妹的想法，好不容易答應了，卻發生意外，因而小妹辭掉了10年的工作，回家接手，在2月3日重新開張。

「會盡量保留住母親的手藝與口味，但需要時間及老顧客的體諒與建議。」接手餐廳的董雅玲說，以往都是哥哥陪著父親出海抓龍蝦，大姊掌櫃台，二姊跑菜，自己則跟著母親在廚房裡忙，傳承了母親的料理方式、龍蝦特調醬料，雖然經營餐廳比外出工作累，但放不下父母的心血，及客人的懷念，再累都值得。

雖然雲海餐廳重新開張沒幾天，客人尚未回流，董家兒女仍舊忙碌不勘，親友也前來幫忙，盼老顧客知道雲海重新開張後，會陸續回流，找回昔日的熱鬧。

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