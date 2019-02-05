林佳龍「現聲」雪隧 廣播提醒民眾注意路況

2019-02-05 15:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天行駛國道5號雪山隧道的民眾，有聽到交通部長林佳龍的廣播播音嗎？春節9天連假規劃要去各地視察，要到處趴趴走的林佳龍，今日赴高速公路局坪林行控中心，關心假日車流量較大的國道5號雪山隧道疏運情形，瞭解國道儀控作業及春運計畫，並錄製一段雪隧廣播，內容為「雪山隧道廣播，雪山隧道廣播，大家好，我是交通部長林佳龍，提醒您，雪山隧道速限為90公里，請在速限及安全車距範圍內，盡量提高您的車速，保持行車順暢，祝大家旅途平安。」

坪林行控中心的任務範圍包含國5號南港系統交流道至蘇澳交流道，全長54.3公里，其中隧道路段就占了約20公里。林佳龍表示，國5是台灣東西部交通的主動脈，但受限道路容量，假期及尖峰時間容易壅塞，希望高公局同仁能與地方道路交通管理單位，相互協調、保持警戒、善加宣導。

此外，也提醒事故處理小組同仁，外出執勤時務必留意自身安全。視察完畢後，林佳龍隨後逐一致贈紅包，慰勞值勤同仁辛勞，並代表國人向留守同仁致謝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/