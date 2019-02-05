大年初一來走春 新竹公園櫻花悄悄綻放了！

2019-02-05 14:38

［記者洪美秀／新竹報導］今天是農曆大年初一，很多民眾不是到廟宇走春祈福，就是到各景點出遊，新竹市新竹公園吉野櫻和河津櫻也悄悄綻放，吸引不少民眾利用春節假期出遊，此外，新竹縣各景點，像是六福村、橫山內灣及尖石、五峰泡湯景點，都吸引民眾前往，加上天氣舒爽，各地都湧現走春人潮。

新竹公園內的櫻花去年因新竹市府進行跨域亮點景觀工程而封閉，今年市府也趕在農曆春節前移回100多棵櫻花，其中大階梯的櫻花已悄悄綻放，加上圓形廣場部分春櫻早開，今天大年初一已湧入賞櫻及走春人潮，很多民眾說，新竹公園變得開闊許多，尤其是無障礙設施，讓行動不便或推娃娃車的家庭，都能自在進出，期待新竹公園的河津櫻大量盛開美景重現。

新竹公園加上體育場周邊的假日花市白天開放，成了許多春節出遊的好去處，不過，很多民眾更期待新竹市立動物園今年能開放，讓市民能多一處賞花出遊的景點。

新竹地區各廟宇、景點也湧現走春人潮，包括新竹市百年名剎竹蓮寺、新埔鎮褒忠義民廟都在大年初一湧入拜拜祈福人潮，信眾祈求平安順利，也為子孫祈福。

新竹縣各景點也出現出遊人潮，包括六福村、內灣商圈及尖石、五峰泡湯景點，也出現車潮與人潮，充滿濃濃過年氣氛。

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