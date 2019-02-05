新春試手氣 來港口宮擲筊搶轎車

2019-02-05 14:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕花1000元就有機會將價值80多萬元的高級房車開回家。

嘉義縣東石鄉港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，今年活動期間為大年初一至初五，擲筊搶轎車部分，只要添香油錢1000元就有1次機會，5天累計下來，連續擲出最多聖筊者可獲得價值80多萬元高級房車，第二名為60萬元轎車，其餘獎項還有機車、液晶電視等。

另民眾只要添100元香油錢，就可參加擲筊搶黃金媽祖一次，每天連續擲出最多聖筊者可以恭迎市價6萬元的黃金媽祖回家，廟方將送出5尊黃金媽祖。

港口宮春節擲筊搶轎車、金媽祖已有15年歷史，蔚為風潮，每年都吸引數以萬計信徒參與，今天活動第一天，一大早來自各地信眾就陸續湧進港口宮，燒香拜拜祈福後，不忘參加擲筊試試新年手氣。

擲筊會場熱鬧滾滾，只要出現連續3個聖筊，就會吸引其他信徒注目，大家一起為參與者加油打氣，帶動一波波的高潮，有些信徒一口氣添1萬元香油錢，換取10次的機會，展現勢在必得決心。

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