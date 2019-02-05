幸還不幸？刮到第9張驚呼中百萬 他拿回家炫耀結果....

2019-02-05 14:22

〔記者歐素美／台中報導〕一名中年男子2月3日到台中市大里區仁化路市威彩券行，買了9張2000元的刮刮樂，當場刮中100萬元，彩券行請他copy彩券供獎券行宣傳，男子卻急著將彩券拿回家向老婆「炫耀」，結果彩券就被老婆「沒收」，讓男子相當傻眼，最後只好在家請老婆copy後將彩券影本line給彩券行老闆。

市威彩券行老闆林彥均表示，該名中年男子於2月3日下午3點多，到店裡玩2000元刮刮樂，刮到第8張時，因一直未中獎，有點心灰意冷，刮到第9張有點手軟眼花刮不下去 ，林彥均當場鼓勵男子說，今年的2000萬超級紅包刮刮樂有加碼創新獎項賓士車加200萬，跟前幾年的不一樣喔！男子於是再選一張。

林彥均鼓勵男子要有信心才會中大獎，沒想到，該名中年男子刮下去之後突然大叫一聲，連忙拿彩券給老闆確認是不是中了10萬元，老闆仔細確認後，發現一個1後面有6個0，應該是100萬，男子當場興奮地表示，「要趕快拿回去向老婆炫耀一下」。老闆請他先拷貝一份起來給店裡做宣傳，男子同意回家後再copy。

沒料到，男子回家後，彩券就被老婆沒收了，讓男子非常傻眼，笑稱中大獎的感覺像坐雲霄飛車一樣，心情起伏，又從天堂瞬間掉入凡間，哭笑不得，最後只好請老婆大人copy彩券後line給彩券行老闆。

市威彩券行刮出百萬獎券，不少民眾於今天大年初一也前往試手氣，就在中獎的彩券前刮刮樂，希望也能沾點福氣中大獎。

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