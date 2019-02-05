小英預告初三發紅包 多名書法家先在古厝揮毫祝「諸福有春」

2019-02-05 13:51

［記者陳彥廷／屏東報導］總統蔡英文過年行程日前大公開，就有民眾熱情打著「辣台妹」標語歡迎，其中今年最受人矚目者，非小英總統要回故鄉參香莫屬，蔡家位於屏東縣枋山鄉楓港村的古厝為迎接總統的到來，這幾天特別由書法家蔡豐吉揮毫，寫下「諸福有春」的春聯發送，雖沒有特意公開，但立刻就有許多粉絲領取。

小英總統今年預定大年初三回到故鄉屏東，一大早到車城鄉福安宮參香，接著北上回到故鄉枋山鄉楓港村的德隆宮，預計都會發放福袋，可說是今年小英總統最受人矚目的春節行程。

總統蔡英文的表嫂溫怡媜說，古厝為迎接即將到來的己亥農曆新年，今年以「諸福有春」為春聯條幅，並邀請多位書法高手蒞臨揮毫，書寫充滿年味的應景春聯，提供鄉親索取。

執筆的書法家主要有國立屏東大學視覺藝術研究所學會創會會長蔡豐吉、幹部吳麗泰、王慶成、許鈺珮、陳學儀、黃怡慈，及台灣書法家協會高雄屏東辦事處江景榮、黃俊雄等，眾人現場揮毫，揚溢節慶歡樂喜氣。

溫怡媜指出，1個月前就常常接到外縣市洽詢古厝何時要贈送春聯的電話，說自從小英總統古厝開始贈送春聯起，過年前就開始特別期待想要拿到現場書寫的春聯。

蔡豐吉則表示，為迎接今年的己亥豬年，特別以「諸福有春」作為春聯條幅，「有春」諧音亦有「豐餘剩下之意」，祝福各行各業生意興隆，家家戶戶所有的福氣都有剩有餘，財源滾滾，由於今年小英總統還要回故鄉，索取春聯的鄉親格外熱絡，現場近200幅春聯供不應求，印製版的春聯更是大把大把被鄉親索取一空，盛況空前。

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