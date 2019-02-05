國5高乘載管制中午結束 車潮湧現回堵至國3

2019-02-05 13:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大年初一許多民眾吃完午餐後，又準備上路出遊，尤其是大台北地區民眾，不知道要去哪就習慣往宜蘭跑，導致國道5號南下出現壅塞情況。交通部高公局交管組長卓明君表示，中午12點國5高乘載結束後，確實有出現一波車潮湧入，除國5南港系統－石碇已出現紫爆情況，車輛時速僅13公里情況外，更導致國3南港雙向回堵1-2公里；不過下午1點10分左右，南港系統－坪林車速有提升至逾30公里，國3回堵情況也開始縮減，但預計要到下午4點後，國5南下壅塞情況才會紓解。

西部國道方面，國1楊梅－新竹路段，下午1點過後壅塞情況也逐漸舒緩，僅剩湖口－竹北路段車輛時速不到40公里。卓明君表示，下午要注意的是中部路段，包含南投、台中地區，除從北部南下的車輛外，當地還會有許多吃完午餐要再出遊的車輛出現；南部方面，較壅塞的就是國10燕巢－燕巢系統，也出現時速不到40公里的情況。

高公局呼籲下午要走國5往宜蘭民眾，可以延後出發時間、多利用替代道路或搭乘公共運輸。另外，下午5點起要注意國5湧現的北返車潮，這批車潮主要就是一日遊行程結束後，要出發要回台北的民眾。

今日截至上午11點，國道全線總延交通量為39.3百萬車公里，預估本日交通量為119百萬車公里，高公局提醒民眾出發前，可透過高公局旅行時間系統，查詢較佳出發時間。

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