監理所：思覺失調症經醫師證明不影響駕駛仍可上路

2019-02-05 13:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕李姓計程車司機車禍肇事，高雄高分院以他罹患思覺失調疾病，並領有重度殘障等理由，從輕判處拘役5天；高雄監理所表示，計程車司機雖罹患聽覺障礙及思覺失調症，但聽障只要經過矯正、思覺失調症能經醫師證明不影響駕駛，仍可以持有職業小型車駕照上路。

高市李姓計程車司機開車與王姓老翁駕駛小貨車擦撞，導致王翁手指受輕傷，被地院依業務過失傷害罪，從輕判處拘役5天，檢方認為李否認犯行又未和解上訴，高雄高分院審酌他罹患思覺失調疾病，並領有重度殘障等理由，判決上訴駁回並定讞，創下車禍肇事量刑最輕紀錄。

高雄監理所指出，依據身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點，計程車司機雖罹患聽覺機能障礙，但只要經過矯正後，駕駛人優耳聽力損失在90分貝以上者，可以報考小型車駕駛執照，擔任計程車司機。

至於計程車司機罹患思覺失調症，能否持有職業小型車駕照，依據道路交通安全規則第64條規定，恐有足以影響汽車駕駛的疾病，只要醫療院所出具不影響駕駛的證明文件，就能持有職業小型車駕照。

監理所說，職業駕照每3年體檢、審驗，60歲以上每年體檢、審驗，避免考上後才罹病，一旦經查患有精神疾病致不能處理日常事務者，或明顯傷害他人或自己之虞者，或有傷害行為者則不可考照。

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