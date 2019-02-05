34歲大學職員買福袋 幸運抽中汽車

2019-02-05 13:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕過年就是要排福袋抽汽車！高雄各百貨金豬年共送出3輛汽車，漢神巨蛋的汽車大獎中午出爐，34歲大學職員許子邦，幸運抽中市價65萬多元的現代 ELANTRA 1.6汽車；漢神本館則由57歲的王姓婦人獲得。

漢神巨蛋與漢神百貨兩館，今年首度與LINE酷券合作，透過手機就能購買福袋，兩館共賣出8千份福袋，比去年多出1倍。

上午11點半開獎時刻，漢神巨蛋前的廣場擠滿人潮，在律師見證下，頭獎現代 ELANTRA 1.6汽車由34歲的義守大學職員許子邦獲得。

家住高雄大樹區的許子邦表示，他過去從未中過大獎，統一發票也頂多中過1千元，這次是第一次購買漢神巨蛋的福袋，沒想到喜從天降，他自己都覺得不可思議。

許子邦今天特別穿了紅色運動鞋、紅色條紋衫，他透露，昨晚老婆打麻將時「天聽」，似乎有了好兆頭。由於家裡已經有一輛汽車，這輛新車會自己開或賣掉，他還要再考慮。

除了漢神巨蛋，漢神本館也將送出一輛同樣的現代汽車，大魯閣草衙道則祭出市價86萬元的Smart forfour轎車。

漢神本館的豬年鴻福好運袋，汽車幸運得主是57歲的王姓婦人，職業家管。她表示，女兒在附近工作，提前預購了2個好運袋，請她今天一定要到現場抽獎，沒想到真的抽中汽車，讓她直呼太不可思議了！

王姓婦人說，女兒生肖屬狗，覺得今年屬狗的運勢也很好，托女兒的福抽到這台汽車，目前女兒還未決定汽車如何使用，但這是送給女兒最好的一份新年禮物。

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