大年初一台東民眾搶領發財金 卜杯拚轎車

2019-02-05 13:15

［記者王秀亭／台東報導］今天大年初一，台東各大廟宇湧進祈福民眾，台東天后宮、池上玉清宮發放發財金，吸引大批排隊人潮，台東天后宮延續去年卜杯得轎車活動，一早就有上百民眾試手氣，連續5個聖杯才能進入大年初六下午的總決賽。

台東各鄉鎮民眾習慣在大年初一到鄉內最大廟宇祈福，台東天后宮、池上玉清宮，關山天后宮一早就湧入大批民眾，池上玉清宮今年準備2000份發財金，民眾一早就到廟埕排隊，隨著發放時間越接近，排隊人龍早已占了半邊廟埕，鄉長張堯城準時發放，希望民眾未來一年順利平安。

台東天后宮同樣預定今天上午10時發放發財金，從上午9時已出現排隊人潮，廟方避免民眾頂著豔陽枯等，董事長林有德提前在9時30分發放，初一限量500份，不到10分鐘發光，台東市長張國洲也趕來發送發財小紅包，台東天后宮表示，初二、初三上午10時同樣有發財金發放，今天沒領到的民眾還有機會。

台東天后宮除發放發財金受人矚目，「卜杯得轎車機車電視慶祝新年」活動是另一項重頭戲，初一至初六每天上午8時30分至下午4時30分，欲卜杯拚轎車者，每人交600元就能卜杯，凡卜得5杯者才能進入年初六下午的總決賽，最大獎是1800CC轎車一輛，還有機車、電視、電冰箱等大獎等著民眾試運氣，初一一早已有2人連得5杯入決賽。

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