出遊注意！中南部空品不佳 5測站飆紅害、29站橘燈

2019-02-05 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕今天雖受東北季風影響，但各地風速減弱，中南部位處背風側，易有汙染物累積，金馬等外島則受本地節慶及中國移入汙染物影響，空品普遍不佳，截至今天下午13時止，全台已有5測站達「紅害」等級，另有29測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天下午13時止，全台已有29測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數集中在中部以南地區，此外，還有南投、斗六、前金、金門及馬祖等5測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級為主，中南部地區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，南投、斗六、前金、金門及馬祖的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；中部以南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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