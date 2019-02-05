台灣之光！ Kobe登時尚雜誌 選穿台中訂製西裝

NBA巨星Kobe Bryant日前登上時尚雜誌，選中的是來自台灣的西裝品牌。（圖翻攝自「Gaute Bespoke」臉書粉絲頁）

2019-02-05 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕國際西裝品牌眾多，但NBA巨星Kobe Bryant日前登上時尚雜誌，選中的是來自台灣的西裝品牌，讓台灣設計再度得到國際名人的認證。

《三立新聞》報導，讓Kobe看上的是台中起家的訂製西裝品牌「Gaute Bespoke」，主理人Lee談起與Kobe合作的過程，是因為認識Kobe的造型師Paris Libby，在Kobe要幫時尚雜誌《GQ》拍攝照片前，受Paris之邀提供西裝。

報導指出，這個任務的難題在於，西裝團隊碰不到Kobe本人，無法得到肩寬、胸圍、腰圍等數字，團隊只好在網路搜尋跟Kobe身型有關的所有數字，但都是Kobe職業時期的資料，還是很難推估他退休後的身形，幸虧寄出前5天，Paris給了其中一項數字，才得以完成任務。

報導表示，成品寄到美國後，下一個難題是如何在拍攝現場眾多西裝中脫穎而出，得到Kobe青睞，團隊對此做足功課，他們找尋了大量Kobe穿西裝的照片，最後選定他可能喜歡，但近年較少穿的藍灰色格紋款式，最後果然成功。

「Gaute Bespoke」臉書粉絲頁指出，這次替Kobe打造的西裝，合乎Kobe一貫的信仰，也就是追求精準、一絲不苟，也說「能替Kobe Bryant製作西服對於Gaute是幸運也是莫大的光榮，Great thanks to the legend, Black Mamba」。

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