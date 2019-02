雪梨廢中國新年不正確？ 顏擇雅：我會用Chinese New Year

2019-02-05 12:59

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲雪梨市政府日前公布,將「中國新年」(Chinese New Year)更改為「農曆新年節」(Lunar New Year Festival),引發討論。作家顏擇雅在臉書分析,如果讓她選英文說新年,「我可能還是會用Chinese New Year稱呼」。

顏擇雅在臉書表示,她認為把Chinese new year改稱Lunar new year並不正確,原因在於農曆嚴格來說不是lunar曆,而是一種lunisolar曆,同時考量月亮太陽運行,因為對農業來說,太陽方位比月亮圓缺重要。

她舉例,印度教曆與猶太曆也都是lunisolar曆 ,「也就是以月亮圓缺紀月,以太陽方位紀年」。而以商立國的伊斯蘭帝國才是用lunar曆。

至於中國新年,顏擇雅分析,雖然不是只有中國在過中國新年,但這種曆法是源於漢武帝,算法上的改善也都發生在中國。她做出結論,「所以如果給我選英文,我可能還是會用Chinese New Year稱呼」。

顏擇雅在臉書分析「中國新年」(Chinese New Year)更改為「農曆新年節」(Lunar New Year Festival)一事。(圖翻攝自臉書)

