雪梨廢中國新年不正確？ 顏擇雅：我會用Chinese New Year

2019-02-05 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨市政府日前公布，將「中國新年」（Chinese New Year）更改為「農曆新年節」（Lunar New Year Festival），引發討論。作家顏擇雅在臉書分析，如果讓她選英文說新年，「我可能還是會用Chinese New Year稱呼」。

顏擇雅在臉書表示，她認為把Chinese new year改稱Lunar new year並不正確，原因在於農曆嚴格來說不是lunar曆，而是一種lunisolar曆，同時考量月亮太陽運行，因為對農業來說，太陽方位比月亮圓缺重要。

她舉例，印度教曆與猶太曆也都是lunisolar曆 ，「也就是以月亮圓缺紀月，以太陽方位紀年」。而以商立國的伊斯蘭帝國才是用lunar曆。

至於中國新年，顏擇雅分析，雖然不是只有中國在過中國新年，但這種曆法是源於漢武帝，算法上的改善也都發生在中國。她做出結論，「所以如果給我選英文，我可能還是會用Chinese New Year稱呼」。

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顏擇雅在臉書分析「中國新年」（Chinese New Year）更改為「農曆新年節」（Lunar New Year Festival）一事。（圖翻攝自臉書）

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