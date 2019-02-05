2000名環保志工維護花博環境 中市環保局感謝無私奉獻

2019-02-05 12:15

〔記者張菁雅／台中報導〕為維護台中花博園區整潔，台中市政府招募近2000名花博環保志工，並搭配委外清潔單位，分別在各園區輪值，環境維護工作在春節不打烊。環保局今日表示，志工們對維護園區環境的無私奉獻，不僅是台中花博幕後的無名英雄，更是台中最美麗的風景。

環保局表示，台中花博自去年11月3日開幕以來，平日入園人數達1至2萬人，為維護園區整潔，每位花博志工堅守崗位，巡查園區內外環境整潔，並協助垃圾撿拾，志工們的無私奉獻，不僅是台中花博幕後的無名英雄，更是台中最美麗的風景。

其中，自東勢高工教師退休的80歲老先生張峻碧與太太陳育慧，一同加入志工行列，經過專業訓練課程後，分配至豐原葫蘆墩園區值班。

張峻碧指出，維護環境不但愛護地球，也能鍛鍊身體，有的區域人潮眾多，需多費心清掃、有的區域需注意風勢問題，垃圾不易清掃，自己在掃地之餘，也會跟遊客宣導環境整潔及垃圾分類的重要性；看到園區整潔美麗，他們夫妻倆成就感十足。

兩夫妻輪值結束後返家，還會邊吃飯邊交換彼此的工作心得，無形間更增進兩人感情，朋友都戲稱他們是「環保眷侶」。

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