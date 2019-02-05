壹豬幸福！蔡其昌初一梧棲浩天宮發紅包

2019-02-05 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕今天是大年初一，立法院副院長蔡其昌一早就到大甲、大安、梧棲、清水等宮廟發送豬年小紅包，吸引民眾大排長龍索取。

立法院副院長蔡其昌每年皆印製小紅包發送民眾，例如去年是狗年，小紅包是「幸福一路旺」，今年是豬年，則是「壹豬幸福」有台語諧音「一直幸福」之意，因別具特色，每年都吸引許多民眾索取收藏。

今年蔡其昌與市議員楊典忠、陳世凱等聯名，共準備了10萬個小紅包發送給民眾，小紅包發送行程從除夕晚上11點即從清水大街路福德祠開跑，今天上午6點35分則陸續至大甲日南建興宮、大安鎮南宮、日南慈德宮、大甲鎮瀾宮、梧棲浩天宮、朝元宮及長興宮等地發放。

尤其是梧棲浩天宮，蔡其昌每年上午10點都會到該廟參拜，然後發送紅包，今年陪同前往的還有市議員楊典忠及前市議員王立任，許多民眾排隊等候，領到紅包都十分開心。下午還將繼續前往外埔東龍宮、清水紫雲巖等地發放，明天上午則到南屯萬和宮、東區樂成宮。

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