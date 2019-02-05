歌仔戲夜秀、百豬迷宮 傳藝中心年味濃

2019-02-05 12:54

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭傳統藝術中心園區有著濃濃年味，喜氣洋洋，今天年初一，擠爆走春人潮。春節期間傳藝活動滿檔，年初一至初六每晚有「唐美雲歌仔戲團」，帶來精彩夜秀「樊江關之歡喜冤家」。另推出宜蘭縣民回娘家，今（初一）、明（初二）憑身分證免費入園；初四到初六有「乞龜賽金豬」，連續最多聖杯者可以把30萬元現金抱回家。

傳藝推出2019傳藝燈籠節，主打「三大必來」與「三大優惠」，並推出新春遊傳藝全攻略；傳藝表示，「鬧熱滾滾夜秀」一定要來看，不用買票進國家劇院，只要到傳藝就能欣賞唐美雲歌仔戲團帶來難得一見的野台戲表演，年初一到初六每晚都有，不要錯過。

「金光閃閃裝置、百豬迷宮」必來拍；傳藝在文昌街與臨水街全新完成「打鐵舖」、「提燈看戲」古早味壁畫，還有金光閃閃霓虹燈；還有用200多頭彩豬設下百豬迷宮，年初一到初三還加碼贈送發財金，只要走完百豬迷宮拍照上傳到傳藝園區臉書粉絲專頁，就可到廣孝堂免費兌換發財金，每天限量100份。

「財源滾滾活動」必來玩；到傳藝走春試手氣，持「乞龜」限定版紅包袋或現場購買開運肥皂（內附免費博杯券），可參加文昌祠博杯比賽，從初四戰到初六，連續最多聖杯的幸運兒，就能把現金30萬抱回家。

傳藝中心也提供「三大優惠」，全票150元，但年初一到初六，下午4點過後遊客提燈籠來可免費入園，也可購買百元星光票優惠入園，營業時間到晚上8點。另，年初一、初二宜蘭縣民回娘家獨享優惠，設籍宜蘭民眾憑身分證可免費入園。

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