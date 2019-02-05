機師釀春節罷工 林佳龍：已請華航展開勞資協商

2019-02-05 12:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年過年前夕，桃園市機師職業工會宣布將重啟罷工，且不排除在春節期間。對於華航的勞資爭議，交通部長林佳龍今表示，已請華航就機師工會訴求展開勞資協商，如果能坐下來談，就有機會能夠有交集、成果，對話是解決事情的開始，相信目前雙方主張，應該能夠凝聚共識。

中華航空與機師工會昨日分別召開記者會，華航說他們的待遇已是國內業界首屈一指，每年人事成本較主要對手多出5.5億元；機師工會則說他們不是像華航說的都是為了錢，很多要求像是改善疲勞航班、保障國籍機師升訓等，如果為了錢，華航已經答應要給飛安獎金，大家就不用再抗爭了。

雙方目前已關閉協商大門，華航董事長何煖軒前日傳達願意與工會談談遭拒，機師工會說，除非華航先答應疲勞管理（改善過勞航班、長程航班依飛時增人力）、保障國內機師升訓管道、相關答應條件要是會員專屬（禁搭便車條款），且須在交通部等更高層級的單位見證下，才願意與華航再展開協商。

林佳龍呼籲華航管理階層跟工會代表，在處理勞資爭議時，都能以旅客權益及國人飛安為最優先考慮，盡快讓事件圓滿落幕；特別是春節期間，國人都希望交通暢順，相信每一位乘客都有重要行程，別讓旅客處於行程恐受影響的不安之中。

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