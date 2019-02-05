超狂直播主 大年初一送出30萬元紅包

2019-02-05 12:47

〔記者歐素美／台中報導〕「超狂直播主」林揚竣繼去年底生日豪送賓士車，大年初一再大手筆送出500個共30萬元紅包，大年初一上午9點發送，有民眾7點多就到場排隊，不到1小時， 500個紅包就發送一空，還有人遠從苗栗等地前來排隊，就是為了「走錢路」，沾喜氣、求發財。

林揚竣今天在其神岡區大富路的直播場地發送紅包，原訂上午9點到下午5點送出500個600元紅包，他並到銀行兌換了5萬多元的1元及10元硬幣，舖成「錢路」，讓前來民眾踩踏前進，以取其「走錢路、發大財」的寓意。

有民眾上午7點多就到場排隊，見到林揚竣即高喊「林董，新年恭喜」；有人遠從苗栗等地前來排隊領紅包，就是要沾沾喜氣；還有人則全家族出動，一口氣來了十多人；還有夫妻帶著小朋友一起來，但未滿18歲，只能代領父母的紅包。不到一小時，500個紅包即發送一空。

林揚竣臨時粉絲團抽紅包活動訊息日前一PO出，粉絲紛紛留言表示，「林董真的是超霸氣」、「偶像發的紅包好想要」、「林董發的紅包一定會開運」、「狂的不要不要的」。

其實，林揚竣超狂之舉已不只一次，去年他在生日會上即送出130萬元現金和1輛賓士，今年也曾買下整座高麗菜園挺菜農，以直播方式販賣高麗菜，集結粉絲一起做公益幫助菜農。

39歲的林揚竣原本從事業務工作，3年前開始擔任直播主，販售藝品及生活用品等，年收入3億多元，去年還被國稅局追繳800多萬元稅金，他笑說，「繳錢了事」，強調發紅包或送賓士，只是回饋，過年讓大家沾沾喜氣。

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