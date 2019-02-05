2019-02-05 12:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節連假邁入第4天，今日大年初一許多民眾都會規劃外出走春，國道從早上就開始出現車多壅塞情況，交通部高速公路局表示，西部國道從上午8點多車潮就逐漸開始用入，一直到上午10點30分左右，包含國1湖口－新竹、彰化系統－埔鹽系統、國3土城－大溪、龍潭－關西、烏日－霧峰系統，都出現時速不到40公里的壅塞情況，湖口服務區周遭一度還出現紫爆（時速不到20公里）。高公局交管組科長賴建宇表示，西部國道南下車潮預計下午1點左右紓解。

國道5號方面，賴建宇表示，今日一早6點多，就有許多車輛趕在7點高乘載管制前駛入，上午7點高乘載管制開始實施後，7點30分車潮逐漸緩解。不過到上午9點30分開始，又有大批車輛駛入國5，不過因有實施高乘載管制，國5南下時速多還是可以維持逾40公里；不過到10點30分，石碇服務區－坪林路段車輛時速就只剩30公里，賴建宇說，雖然還在高乘載管制期間，不過許多要行駛國5車輛都已符合高乘載管制，該區壅塞就單純是車多導致。

國5南下預期在中午12點高乘載管制結束後，會再湧入一波車潮上路。賴建宇表示，預估要到下午4點左右才會紓解。另外，還要提醒民眾，國5下午5點左右會開始出現當日出遊的北返車潮，呼籲民眾上路前可多查詢即時路段，避開壅塞時段出發，或多利用替代道路避免塞在路上。

大年初一外出走春 國道多處壅塞時速不到40公里。（擷取自高公局網站）

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