國5、蘇花改上午南下湧車潮 蘇花改入口處回堵4公里

2019-02-05 12:11

［記者游明金／宜蘭報導］今天是春節連續假期第4天，也是大年初一；國道5號及蘇花改清晨就出現車潮，南下車流量相當大。蘇花改蘇澳端入口處回堵到蘇澳鎮，車陣約4公里，車速僅20公里緩慢移動，預計下午3點過後才能獲得疏解。國五南下也湧車潮，南港、石碇、坪林提早在清晨5點半就實施匝道儀控管制。

公路局四區工程處交控中心指出，連假前3天，蘇花路廊整體路網行車順暢，不過今天清晨5、6點，蘇花改南下往花東車潮就湧現，研判是出遊人潮，蘇花改蘇澳端入口開始回堵約4公里至新馬陸橋，車速僅20公里，短短距離開車得40分鐘。

四區工程處交控中心表示，早上國5下來的車很多，一直到蘇花改蘇港路入口，確實出現整排車陣，移動速度緩慢，預計下午3點過後才能獲得疏解。

綿延車陣影響其他交通，警方派員路口淨空並實施交管，並建議駕駛人下國5後，若發現台九到蘇花改塞車，可改走台2線到蘇花改入口，速度比較快也可分散車流。

國五部分，坪林行控表示，今天車潮跟預期的一樣，就是往宜花東的出遊人潮，南港、石碇、坪林原訂清晨6點實施南下匝道儀控，但車潮提前出現，因此在5點半就啟動，國五路段南港、石碇、坪林往宜蘭都有塞車情形，有些路段僅2、30公里，雪隧則是30至50車速，出雪隧國5平原線就恢復正常車速。

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