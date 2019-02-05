人人都是頭香得主！南崁五福宮「有福一起享」

2019-02-05 01:09

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是大年初一，桃園市蘆竹區有350多年歷史的南崁五福宮，凌晨開廟門湧入數千名香客，廟方從2006年開始，為避免信眾爭搶頭香發生推擠，以「集體插頭香」方式，眾人一人一炷香齊拜頭香，經集香再一起插上香爐，不用爭先恐後，讓每個人都是頭香得主，一起分享頭香好運，有福一起得，就連桃園市長鄭文燦也來共襄盛舉。

主祀武財神玄壇元帥的南崁五福宮，是目前國內歷史最悠久的財神廟之一，也是內政部明定公告的國家三級古蹟。廟方在大年初一凌晨吉時所有信眾拜完神明後，將手上的香傳遞到大香爐前方，改為「集香」後再統一由工作人員同步插上，這麼一來人人都搶到頭香，又能確保信眾安全。

為了讓信眾沾沾喜氣，除了團拜，五福宮主委陳宗賢、常務監事趙秋蒝、總幹事邱進賢，還有參與團拜的鄭文燦等人，在完成集體「安頭香」儀式後，跟著法師過七星平安招財橋，再躦轎下保平安。

今年廟方的錢母發財金更準備高達8萬份，內有武財神神像和鑲有一塊錢硬幣，讓信眾都能從一塊錢開始累積源源不絕的財富。

相較外縣市搶頭香爭先恐後、擠破頭，鄭文燦肯定集體插頭香，溫和許多，既不失頭香意義，又能確保信眾安全，共享頭香福份，也強調今年生肖是豬年，小時候大家都有錢都存入「豬公」，今年是拚經濟的一年，希望大家都能過更好的日子！

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