西螺福興宮開廟門 西螺女婿搶得頭香求賺大錢

2019-02-05 01:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣人習慣過年到廟裡拜拜，各宮廟為吸引人潮都會推出系列慶祝活動，今天除夕夜西螺福興宮深夜12點開廟門搶頭香，送美金紅包，熱鬧滾滾，西螺女婿湯宬灃一馬當先，抱回價值2萬多元頭香獎品。

西螺福興宮除夕夜發送1元美金紅包，今年加碼準備7600個，由於西螺福興宮搶頭香、發美金紅包邁入第15年，廟方強調，若有信徒集滿12生肖還有神祕驚喜禮物可拿，歡迎全國民眾共襄盛舉。

今晚西螺福興宮太平媽守歲團圓迎春系列活動，自晚間9點開始，雲林縣長張麗善到場發送福袋，表演節目融合傳統與創新，晚上10點20分施放祈福氣球，晚上11點炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街，精彩不斷電。

重頭戲則在晚間12點準點開廟門，搶頭香，分發美金限量開運紅包，福興宫董事長楊文鐘祝福拿到紅包的民眾，都能大吉大利、財源廣進，歡迎大家一起來。

家住新北市新莊的湯宬灃，今晚陪老婆回西螺娘家到西螺福興宮拜太平媽祖，一時興起搶頭香，果然一馬當先搶得頭香，抱回價值2萬多元「頭香狀元」匾額及獎品。

今年32歲的湯宬灃從事投資業，除夕陪著老婆回娘家，第一次參加搶頭香就勇奪狀元，讓他喜出望外，高喊要向媽祖祈求「能賺大錢」。

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