保安宮國運籤「吉」籤 廟方：誠心努力就有好運

2019-02-05 00:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市大龍峒保安宮於除夕夜的抽國運籤，是每年新春的重頭戲。「清江鼓槕月盈船，水壓中天盡可觀，幸禱至誠天眷佑，何愁首尾不安全」大龍峒保安宮向保生大帝擲筊，求得這支國運籤詩，預測豬年國運。

保安宮董事蘇勝中表示，該支籤屬於吉籤，該籤意試指在清澈的江上划動船槳，月光滿船，江水連天，景致真是可觀動人，只要以至誠的心祈禱，上天自然就會眷顧庇佑。因此鼓勵民眾懷抱著虔誠的心，努力向上的話，上天一定會保佑，會有好運。

昨晚11點，保安宮先敲108響平安祈福的撞鐘儀式，今天凌晨0時，抽出4支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等雞年運勢。

今年生理（商業）抽出籤詩為，「火中言語起交繁，惹得家堂有是冤，禍事欲沾君莫染，一身也免此心煩」。意涵能以和為貴，不要有言語衝突，可以免去心煩的事。

五穀（農牧）籤詩「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。意思也是說到遙遠地方會經過千山萬水，但做任何事情抱著誠心就會成功。

、海冬（漁業）籤詩為「靜心修煉學真仙，蝴蝶飛來豈偶然，不覺狂風吹去後，丹青依舊是前緣」。意指做事前應從長計議，多加思考再行動。

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