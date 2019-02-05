車城福安宮拜頭香「發爐」 潘孟安到場祈求台灣燈會順利

2019-02-05 01:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕邁入第15的年頭的車城福安宮「拜頭香」活動，今年新年子時依往年慣例舉辦摸彩及贈送豬年開運金幣，家住車城的屏東縣長潘孟安全程參與，也祈求接下來的大鵬灣台灣燈會順利舉辦。

今年的福安宮「拜頭香」活動，除了屏東縣長潘孟安、立委莊瑞雄、縣議員盧玟欣、車城鄉長張春桂、鄉代會主席陳政雄、墾丁福華總經理張積光等地方人士都到場參與頭香祈福。

獎項除了50吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等家電獎品，還準備4千份的豬年開運金幣供領取，暫停兩年的發財金發放，今年也為了拉抬景氣恢復發放，參加拜頭香民眾都能領到一份開運金幣及發財金。

福安宮主委曾寶文指出，各地的「搶」頭香活動，常造成推擠受傷事件頻傳，因此廟方特別改良為「拜」頭香，讓信眾齊心參拜後，由工作人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」，參加人數也從一開始幾百人，暴增到今年超過3千人，已經成為春節必到的宗教景點。

每年供不應求的福安宮招財開運金幣，今年仍準備上萬份發放，初一至初五早上10時開始發放，送完為止，初三還有小英總統發福袋。

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