大甲鎮瀾宮搶頭香 烤漆工抱走1萬8000元大金媽祖

2019-02-04 23:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大甲鎮瀾宮昨天除夕深夜11時搶頭香，頭獎將奪得價值1萬8000元的大金媽祖一尊，當廟門打開時，手持一支香的信徒狂奔衝向香爐，過程短暫卻是氣勢驚人，今年由30歲從事烤漆的林偉峻奪得，他說，希望今年家人都平安與事業順利。。

搶頭香是台灣民間習俗，許多信徒認為在大年初一的子時（除夕夜11時至初一清晨1時），第一位把香插在廟裡香爐（頭香），可為自己帶來一整年的好運氣，大甲鎮瀾宮於除夕11時起的「交時」，先關閉廟門誦經，之後打開廟門，大批在外守候的信徒爭先恐後跑入廟內插頭香，稱之為搶頭香，過程充滿刺激與趣味，有人爭得皮包丟了，鞋子飛了，甚而推擠跌倒，諸多信徒仍勇往直前，希望為來年求得好運道。

鎮瀾宮依循往例，於除夕深夜先進行誦經祈福，10時40分關廟門，11時準時開廟門，許多信徒於昨天下午或傍晚就到場搶佔最佳的搶頭香位置，其中不乏去年、前年搶得頭香的信徒，當廟門重新開啟時，守候廟外的信徒人手一支香衝向香爐，過程相當短暫卻是氣勢驚人。

鎮瀾宮前年雞年是由當時17歲的大甲高工學生卓政輝奪得頭香，去年狗年則是21歲的女大學生卓玟禎搶得頭香，也是鎮瀾宮第一次由女信徒奪得頭香，今年奪得頭香的林偉峻說，他下午四時許拜拜時開始排隊，廟門一開，他只想著往前衝，因此奪得頭香，他感到很幸運，至於新年的願望，他希望家人平安與事業順利。

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