初一走春預估湧現車潮 高公局建議南下走國3

2019-02-04 23:28

〔中央社〕明天大年初一，高公局預估國道南下車潮將湧現，建議用路人盡量下午出發，長途可走國道3號較順暢，且新竹系統至燕巢系統間有通行費率8折優惠。

今天除夕，國道各路段大致行車順暢，高公局表示，明天大年初一，將有走春民眾開車使用國道，南下車潮將陸續湧現。高公局相關疏導措施，包括高乘載管制、單一費率、凌晨0時至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統採通行費率8折收費、開放路肩等。

對於初一壅塞路段，高公局研判，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南下三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段壅塞，建議南下的用路人盡量下午2時後出發。

高公局並呼籲民眾多利用公共運輸，若要自行開車，也可事先規劃避開壅塞時段及路段。

此外，高公局也規劃替代道路，建議以台9線替代國5（頭城至坪林北上），台63線替代國6（舊正至國3中投北向），台61線替代國1及國3（中港系統至彰化市區南下及新竹至彰化、南投地區雙向）；地區短途旅次建議行駛省縣道，以避免塞在國道車陣中。

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