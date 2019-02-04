機師醞釀罷工 華航：近年加薪成本增加50億為幸福企業

2019-02-04 17:23

〔記者劉力仁／台北報導〕桃園機師職業工會昨天指華航資方沒有溝通善意，並違反協議，寸步不讓，宣稱將於春節期間罷工；華航下午回應，自2015年以來，不斷調增各職類同仁薪項，至今每年人事成本增加了50億，被稱為幸福企業。

華航強調，華航1萬2千多名員工，機師僅佔不到十分之一，要求額外福利過高勢必排擠其他員工福利，也將損及華航市場競爭及股東權益，甚至影響未來長遠發展。

華航強調，機師工會去年發動勞資爭議共21項，經桃園市政府勞動局於2018年8月10日、8月17日、8月22日3次斡旋協調下，雙方於8月30日於公開儀式中簽署協議並承諾協商期間一年內暫緩罷工，去年9月26日起，在桃園市勞動局主持協商會議下，5次會議中21項有5項已達成共識，7項雖仍在協商中，但雙方已交換意見逐漸取得共識，惟尚未具體文字化；另9項雖尚未排定協商日期，但每月均例行協商，並在雙方認可下逐步落實協議，過程均有雙方簽字同意的會議紀錄，華航並無寸步不讓。

去年12月27日在桃園市勞動局新任局長建議下，雙方集中討論第13個月全薪、飛時疲勞管理、勤務辛勞加給等三大議題，第13個月全薪部分，資方認為所有人員第13個月年度獎金係按基本薪發放，機師工會要求機師應按全薪發放，考量不宜獨厚機師，雙方同意改以飛安獎金加倍發給，達成共識，為此華航每年預計增加1.2億支出。

關於飛時疲勞管理，今年1月16日雙方會談，機師工會針對8個航班要求變更派遣原則（要求加組員派遣或是當地住房），資方同意攜回研議，之後每3個月檢視一次；勤務辛勞加給部分，1月16日機師工會才提出針對紅眼航班加發紅眼加給，另針對貨機航班加給等具體要求，公司尚未回應，工會旋於1月21日發送會員意見調查，意圖發動爭議行為。

華航表示，該公司正駕駛每月薪資最低34萬，副駕駛最低20萬，尚不含第13個月年度獎金已優於同業，其他給付如零費每小時5美元、飛安獎金、年休假日數不足公司以更優惠倍率給付、國定假日出勤加倍工資、非待命抓飛獎金等等，均優於同業或華航獨有，其餘同業難望項背，更遠遠高於其他行業一般從業人員。

機師職業工會一再對外宣傳罷工是為了飛安及過勞，但翻開會議紀錄及談判重心，幾乎都是調整福利及待遇，工會不願談判的癥結，也是對公司退讓程度及給予條件不夠滿意，但結果卻被塑造成至今沒有成果、沒有誠意，此種指責並不公平。

雙方於去年8月30日公開簽署協議並承諾協商期間一年內暫緩罷工，協商持續進行中工會突然發動爭議行為，已違反雙方協議及誠信協商，依勞委會過去函釋，罷工不能僅由理監事決定，本次罷工如果工會執意由理監事決定後續，除了違反一年的和平協商義務承諾外，恐有違法疑慮。

春節是國人傳統團聚時刻，華航針對罷工帶來的旅客衝擊，將全力疏運審慎以對，勢必造成旅客衝擊，並竭力尋求任何與機師職業工會談判的空間，希望社會大眾理解華航立場並給予支持。

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