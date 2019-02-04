機師罷工怎麼辦？華航：盡力把旅客送到目的地

2019-02-04 17:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會日前宣告重啟罷工行動，指控華航公司寸步不讓，導致雙方協商不下去；中華航空總經理謝世謙帶領華航主管共7人今天下午召開記者會，謝世謙表示，萬一真的發動罷工，不敢保證一定如期把旅客送到目的地，但絕對會盡可能照行程把旅客送到，華航也會做好相關準備。華航資深副總張揚表示，去年與機師工會簽訂的協議有1年協調時間，如果協調不成雙方同意合意仲裁，既然有協議就應該走完，不適合因為互有堅持就說不再談了。

謝世謙表示，機師工會去年發動勞資爭議共21項，已在桃園市勞動局協調下簽屬承諾，於1年內陸續協商，目前已有5項達成共識，每月仍繼續排定詳商日期；像是機師爭取的獎金，華航已同意透過飛安獎金代替，每位機師每月獎金增加1倍，華航並非寸步不讓。

對於機師工會擬發動罷工，張揚表示，應跟現行法令不太相符，罷工基本上是工會合法權力，但針對罷工範圍、時間、地點等，要全體人員決定；而工會目前的做法是透過授權的方式進行，跟現行法令不太相符。去年8月雙方有簽了一個協議，各項未獲共識爭議，預計在1年內談成，如有爭議協調不成，雙方同意合意仲裁，因此，不適合協商階段沒有共識就說不再談了。

張揚表示，華航在飛行員成本上，跟國內主要競爭者相較，加上這次同意的飛安獎金，每年增加約1億2000萬元人事支出，已經多了5.5億元。他強調，怎麼解決成本過高問題很重要，究竟是要選擇開心地把錢發出去，等到景氣不景氣的時候再面臨困難抉擇，還是要細水長流地經營。

謝世謙說，華航機師的待遇在國內是人人羨慕的高薪行業，華航也是被社會認為是幸福企業，當然他們背後也有辛苦的地方，大家也都認同；而員工是公司最重要的資產，雙方沒有什麼不能談，希望這次還是能坐下來談。

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