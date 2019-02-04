走春擲筊有機會中「10萬」！西螺廣福宮大手筆發印尼盾現金紅包

2019-02-04 16:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕西螺廣福宮西螺媽老大媽廟今年大手筆，推出10萬印尼盾現金紅包，今天雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人都先後到廟方祭拜，祝福大家豬年新春快樂。

西螺廣福宮西螺媽老大媽廟去年祭出最大獎抽賓士百萬名車，今年創新手法則是發送以印尼盾現金10萬元的發財金讓信徒擲筊乞求，總價值5億元，相當新台幣130餘萬元，廟方霸氣發送紅包慶祝新春，與全國信徒同樂。

西螺廣福宮董事長林勝雄指出，今年廟方準備了5000個創新、喜氣洋洋的印尼盾現金發財金，今天包括張麗善、謝淑亞、劉建國等人都先到廟裡參拜。

西螺廣福宮總幹事林煜喆強調，為了準備5000個創新、喜氣洋洋的印尼盾現金紅包，團隊忙了5天到鄰近4個縣市台灣銀行換鈔，感謝媽祖志工先前作業裝袋，終於達成這個創新使命，祝福全國媽祖信徒豬年賺大錢、行大運，歡迎大家春節假期到廣福宮參拜老大媽，運氣好就能帶回「十萬」現金。

新春期間到廟裡祈福擲出3個聖筊就送印尼盾現金紅包，2月6日大年初二下午4點張麗善將到廟裡發放福袋、2月7日上午9點謝淑亞來發福袋，歡迎共襄盛舉。

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