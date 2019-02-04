財運擋不住！只能買剩下的刮刮樂 新北男一刮就中300萬

2019-02-04 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕年節期間許多民眾都會買張彩券或是刮刮樂試試手氣，而新北市就有一名男子原本想買連號刮刮樂，沒想到僅剩連號的最後一張，不過「塞翁失馬，焉知非福」，就這樣讓他一張就刮中頭獎300萬元，財運強到擋不住。

根據《蘋果日報》報導，日前有一名50歲男子到新北市八里區的八里濱海彩券行指定購買豬年限定款的「金豬獎」刮刮樂，而且要買連號。店員指出，第一次的兩張連號刮刮樂讓男子分別中了500元與300元，第二次想選的19號到21號刮刮樂則剛好被其他客人買走，於是男子改選另外3張21號至24號的刮刮樂，但又被另一組客人選走，無奈之下只好選擇25號刮刮樂，結果一刮就中了頭獎300萬。

店員指出，中獎男子刮中頭獎當下表現十分冷靜，僅問了「300萬可以在哪裡兌獎？」店家告訴他，過年期間銀行兌換處沒有營業，需等到過年連假結束後才能到中國信託兌獎。

對此台彩則表示，「金豬獎」共有8個頭獎300萬，統計至2月3日為止，已刮出2個300萬元。

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