另類跨年！ 診所連續14年除夕不打烊 守護民眾健康

2019-02-04 15:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕另類跨年，台中市有診所連續14年農曆春節看診不打烊！耳鼻喉科醫師鄭長榮開業以來每年除夕看診到凌晨跨年，過年都不放假，僅初一覺得病人就醫禁忌才放假一天，他說，除夕就醫急症多，曾經一個晚上看診50個病患「不用讓病人跑大醫院擠急診，能守護病人的健康，犧牲一點，很有成就感！」

鄭長榮說，除夕與過年常見病人感冒發燒、腸胃炎、皮膚過敏或是打牌打到頭暈目眩，還曾經遇到有60、70歲的長者有高血壓、糖尿病，還熬夜打牌，結果左腳麻木、走路不穩，被家人就近送來診所，已經中風，血壓飆到180mmHg，初步治療後，轉送醫學中心。

鄭長榮說，除夕常有民眾發燒就醫，快篩是A型流感，立刻給予克流感藥物，也有除夕夜吃太飽，腹痛、拉肚子；或是飲食造成皮膚過敏，還有人還沒過年就提前開始打麻將，已經熬了1、2沒睡，除夕時已經體力不支，頭暈目眩、腳發軟就醫，今天除夕就有一名婦人因為幾日大掃除、加上準備年夜飯，過度疲勞，引發氣喘就診。

他提醒民眾，平常飲食7分飽，過年可以稍微放縱一點到8、9分飽，但絕對不要吃到撐，避免吃得太油膩，以免腸胃不適、甚至發炎，仍要注意飲食和作息，若打牌、滑手機，半小時到1小時內一定要放下、休息，坐太久不動，嚴重可能中風、心肌梗塞，輕則也可能長痔瘡。

醫師鄭長榮說，今年第14年過年春節看診不打烊，今天除夕門診看診到凌晨12點，在診間陪病患跨年守歲，接著2月5日（初二）看診到10日（初六）週日，周六、日也不休息，一路陪民眾過新年「一點也不覺得苦！」

鄭長榮說，因為診所位置剛好在大雅交流道附近，交通方便民眾就近就醫，不用跑大醫院，多年來過年不休假，守護病人健康，在過年讓病人減輕、縮短病痛，比較好過年，是自己當醫師的職責所在。

今年農曆春節假期9天，適逢春節是流感疫情高峰期，台中市衛生局長曾梓展提醒，今年A型流感流行，春節南來北往、閤家團聚，是疫情的高峰期，流感類流感特別門診於全市3家醫學中心及11家區域醫院有開設，健保局中區業務組也提醒民眾上可APP「健保快易通」查詢就近開診院所。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/